FBI classifica ataque a Trump como ‘terrorismo interno’ e diz que autor agiu sozinho

O FBI abriu uma investigação sobre um “potencial ato de terrorismo interno” para apurar o ataque contra o ex-presidente Donald Trump em um comício eleitoral na Pensilvânia.

“Estamos investigando o caso como uma tentativa de assassinato, mas também como um possível ato de terrorismo doméstico”, declarou Robert Wells, diretor assistente da divisão de contraterrorismo do FBI à imprensa norte-americana.

De acordo com as autoridades dos EUA, o autor do ataque contra Trump, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, agiu sozinho e, até agora, os investigadores não encontraram “nenhuma ideologia relacionada” com a tentativa de assassinato.

“Neste momento, as informações que temos indicam que o atirador agiu sozinho”, afirmou Kevin Rojek, agente do FBI na Pensilvânia.