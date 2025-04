FBI aponta que adolescente matou os pais como parte de plano para assassinar Trump

As autoridades americanas apontaram que Nikita Casap, de 17 anos, assassinou os próprios pais como parte de um plano para matar o presidente americano Donald Trump. O adolescente atirou na mãe, Tatiana Casap, e no padrasto, Donald Mayer, em 11 de fevereiro, antes de ser preso no Kansas. As informações são da “CNN US”.

De acordo com o FBI, Casap matou os pais para ter “autonomia e meios financeiros” e conseguir concluir o plano de assassinar Trump. No celular do adolescente, foram encontradas conversas que o ligam ao grupo neonazista Ordem dos Nove Ângulos. O jovem tinha um manifesto em que defendia ataques terroristas para salvar a “raça branca”.

Tatiana e Mayer foram encontrados mortos no dia 28 de fevereiro, quando agentes da polícia do condado de Waukesha, no Wisconsin (EUA), foram na casa da família checar se estava tudo bem.

Casap foi encontrado dirigindo a SUV do padrasto em outro estado. Com o adolescente, foram achados 14 mil dólares em espécie, outros 14 mil em joias e um revólver.

Segundo as autoridades, o jovem estava em contato com alguém na Rússia e pretendia viajar à Ucrânia. Casap recebeu nove acusações, duas delas por homicídio e ocultação de cadáver.