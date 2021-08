Fazer xixi no banho pode ser prejudicial à saúde feminina, alerta especialista

Urinar durante o banho é uma prática comum entre a grande maioria das pessoas, além de aliviar a bexiga, o hábito ajuda o meio ambiente, pois pode reduzir o consumo de água utilizada na descarga do vaso sanitário. Apesar de parecer inofensivo, isso pode ser prejudicial à saúde feminina, conforme alertou a fisioterapeuta do assoalho pélvico Alicia Jeffrey-Thomas.

+ Depilar a região íntima pode aumentar o risco de infecção durante o parto

+ Sofre de cólica intensa? Saiba o motivo e como aliviar a dor com suplementos naturais

Recentemente, a especialista usou o TikTok para explicar que a prática pode trazer consequências aos músculos do assoalho pélvico e à associação do cérebro com o barulho de água.

“Há duas coisas que quero focar: a perspectiva geral do condicionamento da bexiga e a perspectiva do assoalho pélvico. Se você urinar no chuveiro ou abrir uma torneira, ou abrir o chuveiro e depois se sentar no vaso sanitário enquanto a água está correndo, você está criando uma associação em seu cérebro entre o som da água corrente e a necessidade de fazer xixi”, disse Jeffrey-Thomas.

De acordo com ela, esse hábito pode resultar em disfunção do assoalho pélvico, tanto no presente quanto no futuro, e potencialmente levar a problemas de escape de urina ao ouvir o barulho de água. A especialista ainda reforçou que, por conta da anatomia feminina, fazer xixi de pé também pode ser prejudicial. “Mesmo se colocar uma perna para cima, seu assoalho pélvico não vai relaxar de forma adequada, o que significa que você não vai esvaziar a bexiga muito bem”, explicou.

Veja também