Fazer sexo embaixo d’água é seguro?

Quando o assunto são fetiches, talvez você tenha vontade de experimentar — ou já tenha feito — o sexo embaixo d’água. Afinal, o que pode ser mais sensual do que render-se ao prazer não planejado em uma piscina ou cachoeira, quando você já está quase nua? Mas será que essa prática é segura?

A resposta simples é: não! Fazer sexo embaixo d’água não é seguro — e a prática pode trazer consequências à saúde íntima.

Por que você não deve fazer sexo embaixo d’água

De acordo com a “POPSUGAR”, de onde são as informações, a água pode dissipar toda a lubrificação natural de sua vagina. E uma vez que ela é de extrema importância para o prazer, “lavá-la” completamente pode não ser algo inteligente a se fazer. O mesmo vale para as banheiras: além de “secar” sua lubrificação natural, talvez você não consiga aplicar um lubrificante enquanto estiver dentro da banheira, mesmo que tente.

Isso resultará em uma penetração cheia de atrito, que pode ser extremamente desconfortável e até mesmo romper o preservativo, caso você esteja utilizando um. Como consequência, você estará desprotegida de uma gravidez não planejada ou de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Além disso, o atrito causado pela penetração pode ocasionar fissuras vaginais, o que deixará sua região íntima vulnerável a bactérias.

Por isso, que tal convidar seu(ua) parceiro(a) para um banho de cachoeira, piscina ou banheira com muitas brincadeiras sensuais, mas guardar o sexo para fora da água? Aproveite os mergulhos para construir um pouco de tensão sexual e deixar as coisas ainda mais apimentadas quando vocês chegarem na cama!