‘Fazendo da minha vida um lugar de mais paz’, diz Wanessa após separação e reconciliação com Dolabella

Wanessa Camargo, que sempre é bastante discreta quando o assunto é sua vida pessoal, desabafou sobre o atual momento em que está vivendo. A cantora, que em maio deste ano terminou seu casamento de 17 anos com o empresário Marcus Buaiz, se reconciliou com seu ex-namorado, o ator Dado Dolabella.







Em uma conversa com a cantora Sandy, no projeto ‘Nós, Voz, Eles 2’, no YouTube, Wanessa disse: “Leveza, estou num momento da minha vida buscando isso. Buscando minha própria voz, buscando leveza nas coisas. Fazendo da minha vida um lugar de mais paz”.

“Estou reaprendendo a ser. Ser leve é isso. Quando as coisas estão pesadas temos que olhar o que podemos fazer é deixar a vida menos complicada”, pontuou a artista.