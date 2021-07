Fazendeiro vira réu por ajudar Lázaro Barbosa a fugir de força-tarefa

O fazendeiro Elmi Caetano Evangelista se tornou réu por auxiliar na fuga de Lázaro Barbosa de Souza, morto no último dia 29. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Goiás (MP-GO), o homem também vai responder por posse ilegal de arma.

Na denúncia, a promotora de Justiça Gabriela Starling Jorge Vieira de Mello narra que pelo menos desde 18 de junho até o momento da prisão do fazendeiro, em 24 de junho, Elmi deu guarida a Lázaro, fornecendo-lhe repouso, comida e escondendo-o em sua fazenda, de maneira a retardar e dificultar o trabalho da força-tarefa montada para capturar o criminoso.

O MP-GO também pediu o arquivamento do inquérito policial em relação ao caseiro Alain Reis de Santana. Preso junto ao patrão, a promotoria afirma que “ele não tinha domínio, influência ou mesmo consciência clara da atuação dolosa e espúria praticada pelo seu empregador”.

Além disso, Alain teria sido contratado há pouco menos de um mês para trabalhar no local e não possuía acesso ao que verdadeiramente ocorria na propriedade.

Ao receber a denúncia contra Elmi, a juíza Luciana Oliveira de Almeida Maia da Silveira também atendeu ao pedido de instauração de investigação complementar sobre o filho do fazendeiro. Para o MP-Go, há indicativos da participação do filho no crime de favorecimento pessoal. O pedido de revogação da prisão preventiva, feito pela defesa de Elmi Caetano Evangelista, foi rejeitado.

Veja também