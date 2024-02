Fazenda tenta ajustar programação para permitir participação virtual de Haddad no G20

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/02/2024 - 9:59 Para compartilhar:

O Ministério da Fazenda está em reunião neste momento para reprogramar compromissos firmados previamente pelo ministro Fernando Haddad, diagnosticado com covid-19. Segundo assessoria do Ministério, Haddad está realizando exames periodicamente e, em caso de resultado negativo, retomará a agenda presencial de encontros bilaterais e compromissos oficiais do G20 Brasil.

Três reuniões bilaterais previstas para esta segunda-feira foram canceladas: o encontro com o ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov; a discussão sobre parceria para mobilização de finanças para o clima com Mark Carney, co-chair do GFANZ e chairman da Bloomberg; e conversa com o diretor executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) no Brasil, Afonso Bevilaqua.

Está mantido o anúncio do novo hedge cambial, onde Haddad será substituído pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron de Oliveira, às 11 horas.

Também participa do evento o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto.

A abertura do “Fórum de Governos e Bancos Centrais na Era da Mudança Climática”, prevista para acontecer no Hotel Rosewood, e a reunião bilateral com a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, estão sendo reestruturadas para tentar permitir a participação virtual de Fernando Haddad.

