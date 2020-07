Fazenda/RJ confirma que Conselho aceitou compensações financeiras propostas

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio confirmou em nota que o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do Ministério da Economia aprovou nesta quarta-feira, 1º, a proposta de compensação financeira apresentada ontem pelo governo fluminense, como antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Com isso, o Estado garantiu sua permanência no RRF.

“Do total de R$ 95 milhões em medidas de aumento de receita e redução de despesa elaboradas pelo governo, o Conselho aceitou R$ 66 milhões, valor superior aos R$ 32 milhões exigidos pelos integrantes para que o Rio permanecesse no RRF. Dessa maneira, foram quitadas as 25 violações que estavam pendentes”, diz a Fazenda do Rio em nota.

Em um trecho do ofício enviado ao governador Wilson Witzel, o Conselho de Supervisão afirma que “não há fato, por ora, que gere a necessidade de encaminhar parecer opinando pela extinção do Regime de Recuperação Fiscal”.

Veja também