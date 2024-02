Fazenda nomeia presidente do ‘Conselhinho’; Dubeux torna-se adjunto da Secretaria Executiva

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/02/2024 - 11:29 Para compartilhar:

O Diário Oficial da União (DOU) publica nesta quarta-feira, 21, mudanças em cargos do Ministério da Fazenda. Dentre eles, a pasta designou Adriana Teixeira Toledo para exercer a função de presidente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, o “Conselhinho”, e do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização (CRSNSP).

Na lista de alterações, Rafael Dubeux, que até então atuava como assessor especial do ministro da Fazenda, agora foi nomeado secretário executivo adjunto da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda.

Também há nomeações em secretarias como a de Reformas Econômicas, Receita Federal e a de Prêmios e Apostas. Nesta última, a Secretaria de Prêmios e Apostas, foram nomeadas Daniela Olímpio de Oliveira, como subsecretária de Autorização, e Simone Aparecida Vicentini, como secretária adjunta.

A nomeação do titular da nova secretaria, criada oficialmente em janeiro deste ano, ainda não foi divulgada.

