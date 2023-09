Fazenda eleva previsão de crescimento do PIB para 3,2%

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/09/2023 - 18:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 18 SET – O governo brasileiro elevou nesta segunda-feira (18) para 3,2% a projeção de crescimento do Produto Bruto Interno (PIB) para 2023.

A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda tinha uma previsão de 2,5% em julho e a revisão para cima foi puxada pela atividade agropecuária.

Já o Boletim Focus do Banco Cental, elaborado com base em informes do mercado financieiro, projetou uma alta de 2,89%.

Em Nova York para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que “o PIB entrou em um ciclo virtuoso” e “os mais céticos terão que se acostumar com uma atividade econômica acima dos 3%”.

A mudança da previsão do Ministério da Fazenda leva em conta a “supresa” do crescimento de 0,9 % do PIB no segundo trimestre do ano, indicado em um informe publicado em 1º de setembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). (ANSA).

