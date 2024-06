Fazenda da atriz Lúcia Veríssimo pega fogo após invasão: ‘Irresponsabilidade’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2024 - 20:10 Para compartilhar:

A atriz Lúcia Veríssimo usou suas redes sociais, neste domingo, 16, para relatar que em sua fazenda ocorreu um incêndio de grandes proporções. A propriedade rural, que fica localizada no município de Chiador, em Minas Gerais, havia sido alvo de invasão ainda durante a madrugada.

Para a artista, a causa do incêndio teria sido uma guimba de cigarro lançada pelos invasores na mata, que estava seca.

Através de vídeo publicado no Instagram, Lúcia Veríssimo relatou que não há quartel do Corpo de Bombeiros no município onde fica a sua fazenda e que foi preciso acionar o de Juiz de Fora, a 80 km dali. A equipe somente conseguiu chegar ao local três horas depois, devido à distância.

Enquanto esperava a chegada do socorro, a atriz e um funcionário tentaram controlar as chamas, mas acabaram respirando muita fuligem e fumaça.

“Já fui atendida, fiquei no oxigênio, meu esôfago está todo machucado. Meu empregado também”, disse ela, que agradeceu o atendimento dos profissionais.

“Não sei o que seria da fazenda e de mim se eles não tivessem vindo. Eles conseguiram segurar, mas metade da fazenda está queimada. Eles subiram morros imensos e entraram na floresta que ardia em chamas altíssimas. Eles são verdadeiros heróis”, disse.

A artista informou que sua fazenda tem 45% de mata virgem de Mata Atlântica: “Guardo com todo carinho e respeito. Tenho um cuidado imenso com o meio ambiente e proíbo de entrarem aqui para caçar, pescar”, destacou ela.

Alerta de perigo

Lúcia Veríssimo alertou sobre os riscos e fogo em área de vegetação: “Estou falando isso para atentar à irresponsabilidade das pessoas, que não só invadem a sua casa, como jogam guimba de cigarro numa seca, sabendo o que vai acontecer”, aconselhou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lúcia Veríssimo LV 🏹🎥📷🐆🐎🎞🖋🐱🐶 (@lverissimo)