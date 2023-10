Fazenda convoca entrevista coletiva com ministro Fernando Haddad para a manhã desta segunda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/10/2023 - 9:30 Para compartilhar:

O Ministério da Fazenda convocou uma entrevista coletiva com o ministro Fernando Haddad para as 10h30 desta segunda-feira, 30. O aviso de pauta foi feito após Haddad avisar que falaria com os jornalistas, quando chegou à sede da Pasta pela manhã. Haddad se reúne com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele já disse que tratariam do Marco de Garantias. Há expectativa de que eles tratem das indicações de diretores do Banco Central, que Haddad disse que seriam anunciadas na última semana. Além disso, a afirmação de Lula sobre não precisar cumprir a meta fiscal neutra em 2024 gerou muitos ruídos no mercado.

