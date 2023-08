Fazenda Bananal: Visite um refúgio histórico e natural no coração da Mata Atlântica

São exatos 250 km de distância das capitais de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Localizada no município de Paraty, a Fazenda Bananal é um lugar centenário com casarões antigos em meio a biodiversidade da Mata Atlântica que hoje oferece experiências como exposições, trilhas, cafeteria e um belo restaurante com cardápio “Farm to Table” da própria agrofloresta da Fazenda.

Mas a origem da Fazenda vem do período colonial do Brasil. Fundada no século XVII, a propriedade foi inicialmente utilizada para o cultivo de cana-de-açúcar, atividade econômica dominante na região naquela época. Com o passar dos anos, a fazenda diversificou suas produções e, durante o auge do ciclo do café no século XIX, também se tornou uma importante produtora do grão.

Atualmente, a Fazenda Bananal é um exemplo notável de como a preservação do patrimônio histórico pode ser combinada com o turismo sustentável e a conscientização sobre a importância da conservação da natureza. Eles preservam mais de 70% de áreas de Mata Atlântica e já plantaram mais de 30 mil mudas de árvores desde 2015 e fazem trabalhos de educação ambiental com crianças não só da região, mas com as visitas escolares.

Dentro do casarão, exposições que exploram duas vertentes: a tradição e a contemporaneidade. A região, que sempre atraiu artistas de diferentes áreas, mostra ciclos culturais que acontecem até hoje, como a Festa do Divino, com ritos e costumes de dois séculos atrás, e a FLIP (Festa Literária Internacional de Paraty) com todo o cosmopolitismo de autores prêmio Nobel passeando nas mesmas ruas onde passam as procissões.

E os artistas convidados para exporem suas artes no espaço, que também é reservado à contemporaneidade em meio à tradição do casarão, apresentam obras que trazem um outro diálogo, bem adequado ao lugar, entre a natureza e a cultura.

A fazenda possui várias trilhas bem sinalizadas que percorrem diferentes partes da propriedade, explorando lugares com belas cachoeiras, árvores e uma fauna milenar, mirantes e trilhas históricas, além de visitas às produções locais da agrofloresta, horta e pomar, que fornece a maioria dos alimentos para o restaurante local, além de possuir uma vendinha local, que vende os produtos orgânicos dali.

O cardápio e gastronomia é inspirada na culinária tradicional brasileira, com pratos típicos da região de Paraty e sabores autênticos da cultura local. Os pratos resgatam tradições culinárias do período colonial, como feijoadas, moquecas e peixadas.

A visita à Fazenda pode ser combinada com uma viagem à cidade de Paraty, a poucos minutos de lá e fica aberta diariamente de 10h às 17h.

Para maiores informações!

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias