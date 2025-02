O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, autorizou a integralização de cotas pela União no valor de R$ 774,4 milhões ao Fundo Garantidor do Fundo de Financiamento Estudantil (FG-Fies). A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O montante é usado para honrar a inadimplência de estudantes no programa.

O FG-Fies assume a dívida com as faculdades e universidades, e os estudantes passam a dever ao fundo.