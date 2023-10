‘Fazenda 2023’: Rachel Sheherazade é expulsa do programa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 13:39 Para compartilhar:

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa do reality show A Fazenda nesta quinta-feira, 19. Ela havia se envolvido em uma briga com Jenny Miranda. O anúncio foi transmitido aos participantes do programa por um comunicado.

“Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa”, iniciou a nota. Na sequência, foi informado que Rachel está fora do jogo e pedido que os demais peões arrumem as malas da jornalista.

Ainda segundo o comunicado, a cena que levou a direção a tomar a decisão será transmitida no programa desta quinta-feira. A Roça, que tinha André, Kally e Nadja na berlinda, foi cancelada nesta semana.

