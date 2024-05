Favoritos, Santos e Sport defendem os 100% de aproveitamento na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/05/2024 - 6:30 Para compartilhar:

Dois dos principais candidatos ao título da Série B do Campeonato Brasileiro, Santos e Sport entram em campo neste sábado para defender os 100% pela quarta rodada. O clube paulista enfrenta o Amazonas, na Arena Amazonas, enquanto que os pernambucanos duelam frente ao Brusque, na Arena Pernambuco.

Vice-campeão paulista, o Santos está fazendo jus ao favoritismo e venceu todos os jogos até aqui: Paysandu (2 a 0), Avaí (2 a 0) e Guarani (4 a 1). Com nove pontos, quer terminar a rodada na liderança do torneio e ficar ainda mais folgado em relação a seus adversários.

O adversário, o Amazonas, ainda não venceu e vem de derrota para a Ponte Preta por 3 a 0. O clube contará com o atacante Jô, ex-Corinthians, que chegou a ser preso em Campinas pelo não pagamento de pensão. O caso, no entanto, já foi solucionado.

Já o Sport recebe o Brusque para continuar com 100% de aproveitamento. O time pernambucano venceu: Amazonas (3 a 2), Vila Nova (2 a 0) e Coritiba (1 a 0). Em alta, quer mais uma vitória para não deixar o Santos escapar na tabela de classificação.

O Brusque vem de duas derrotas no torneio, a última frente ao Goiás por 2 a 0. Com três pontos, precisa se recuperar para não correr riscos de entrar na zona de rebaixamento ao final da rodada.

Os times campineiros também estarão em campo no sábado. Lanterna e ainda sem pontuar, o Guarani mede forças com o Botafogo-SP, que empatou os três jogos que realizou até aqui. A partida será disputada no Brinco de Ouro da Princesa.

Em alta, após conquistar a primeira vitória ao fazer 3 a 0 sobre o Amazonas, e com quatro pontos na tabela, a Ponte Preta tenta engrenar diante do Operário, que perdeu na última rodada para o Vila Nova por 1 a 0. O time paranaense tem seis e quer vencer novamente para colar nos líderes.

Por fim, Avaí e Coritiba se enfrentam na Ressacada, em partida que marcará a estreia do técnico Gilmar Dal Pozzo no comando do clube catarinense, que tem apenas um ponto. A equipe paranaense tem quatro e também está pressionada. No comando, está o interino James de Freitas.

Confira os jogos da 4ª rodada da Série B:

SÁBADO

17h

Guarani x Botafogo

Operário x Ponte Preta

Amazonas x Santos

Sport x Brusque

21h

Avaí x Coritiba

DOMINGO

16h

Mirassol x Paysandu