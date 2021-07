Favorito vence batalha de 3h30 e decide contra Zandonaide, ex-craque do Vasco no Seniors no Rio Roberto Calvet salvou quatro match-points e encara Pedro Zandonaide, que busca o 1º título internacional nos veteranos. Ele foi Campeão Carioca pelo Vasco da Gama em 1977 sobre o Flamengo

Roberto Calvet, principal favorito ao título na categoria 60 anos, venceu uma verdadeira batalha nesta quinta-feira e garantiu vaga na final do Torneio Internacional Seniors do Rio de Janeiro, realizado no Novo Rio Country Club, no Recreio dos Bandeirantes, evento em um dos principais centros de treinamento de tênis da capital carioca que tem o apoio da Tênis RJ e da Confederação Brasileira de Tênis.

Calvet superou Murillo Gomes por 6/3 4/6 7/6 (7/5) após 3h30min salvando quatro match-points: “Foi uma verdadeira maratona”, disse Calvet: “Ganhei 6/3, ele abriu 3 a 0 no segundo, dei uma recuperada, empatei, ele abriu 5/3 e fechou. No terceiro abri 4 a 1, mas comecei a sentir cãibras, ele empatou, depois virou 6 a 5 e sacou 40 a 15 para vencer, mas salvei os dois match-points e outros dois mais. Consegui quebrar e fechei no tie-break pegado. Foi uma pedreira. Conheço ele há muitos anos, nossos jogos sempre foram difíceis, faz tempo que não jogamos juntos. Sabia que seria duro, mas nem tanto”, analisou Calvet que enfrenta nesta sexta-feira às 10h30 o mineiro de Uberaba, Pedro Zandonaide, que derrotou Paulo Sanches, sétimo favorito, com apertados 4/6 6/4 6/4.

Zandonaide foi craque do Vasco da Gama nos anos de 1977 e 1978 cobrando um dos pênaltis do título do Campeonato Carioca de 1977 contra o Flamengo que tinha Zico. Ele jogou ainda pelo Bahia e o Sporting de Portugal.

Ele irá buscar seu primeiro título no circuito mundial da ITF de tênis seniors. Ele tem uma final em Goiânia.

“Joguei contra Zandonaide em 2019 aqui no Rio e venci. Ele está jogando melhor dessa vez, será difícil. Só espero não ser outra batalha pois não vou aguentar (risos). Cada jogo é um jogo”, finalizou Calvet.

Zandonaide e Calvet vão decidir o título de duplas não antes das 13h30. Calvet joga ao lado de Sergio Brugger e Zandonaide atua com Celso Ternes.

Nos 65 anos masculino, a final será entre José Coelho e Eduardo Izoldi que venceram Nelson Germann e Luiz Heeren respectivamente por 6/3 6/2 e 6/3 6/1. Nas demais categorias de 30 até 55 anos os finalistas serão definidos nesta sexta-feira.

Ao todo sete países estão representados (Brasil, Itália, Suíça, Portugal, Colômbia, Argentina e Uruguai) com 174 tenistas nas disputas. O evento da Federação Internacional de Tênis tem a categoria ITF S400 da antiga classificação G2 com pontos para o ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.

Os jogos vão até o sábado, dia 3 de julho sempre iniciando às 9h.

