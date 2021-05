Favorito para ocupar vaga no Tribunal de Contas do RJ, deputado já foi denunciado nas “rachadinhas”

O deputado estadual Márcio Pacheco (PSC-RJ), líder do governo Cláudio Castro na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) e primeiro parlamentar da Casa a ser denunciado pelo Ministério Público do Rio no caso das “rachadinhas”, é favorito para ocupar a próxima vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo apurou o UOL, a escolha de Pacheco é dada como certa. “É um acordo político antigo e que foi feito no início do mandato”, afirmou um deles.

Pacheco foi denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa em junho de 2020, mas, quase um ano depois, o desembargador Rogério de Oliveira Souza, relator do caso no Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Rio, não apresentou seu voto para o colegiado para saber se aceita ou não a denúncia.

Ainda de acordo com as investigações do MP-RJ, o deputado desviou, por meio de “rachadinha”, mais de 1 milhão de reais entre 2016 e 2019. Dos sete conselheiros do TCE, três são indicados pelo governador e quatro pela Assembleia Legislativa. Essa vaga da qual Pacheco é favorito virá de uma votação da Alerj.

