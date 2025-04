Favorito no conclave,cardeal filipino aparece cantando ‘Imagine’

SÃO PAULO, 28 ABR (ANSA) – Um dos mais cotados nas bolsas de apostas para suceder o papa Francisco, o cardeal filipino Luis Antonio Gokim Tagle, 67 anos, viralizou nas redes sociais ao aparecer em um antigo vídeo cantando “Imagine”, de John Lennon (1940-1980).

As imagens do religioso se apresentando, que são de 2019, vieram à tona às vésperas do início do conclave, assembleia de cardeais que decidirá o próximo líder da Igreja Católica. Ele está agendado para começar no dia 7 de maio.

O vídeo de Tagle, que registrou mais de três milhões de visualizações somente no TikTok, causou polêmica, pois o hino pacifista questiona o paraíso, o inferno e as religiões. No entanto, diversos usuários minimizaram a questão e viram o conteúdo com simpatia.

Apelidado de “Francisco da Ásia”, o religioso é conhecido pelo estilo carismático e pelo bom humor. Assim como Jorge Mario Bergoglio, se notabilizou pela defesa apaixonada dos marginalizados, como pobres e imigrantes, bem como das mulheres, dos trabalhadores e do meio ambiente. (ANSA).