Favorito, Goiás estreia na Série B do Brasileiro diante do Sampaio Corrêa

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B terminará nesta segunda-feira, às 20 horas, com o confronto entre Sampaio Corrêa e Goiás no estádio Castelão, em São Luis. O primeiro vem embalado após a conquista do Campeonato Maranhense, enquanto que a equipe goiana tenta esquecer as últimas decepções para tentar retornar à elite do futebol nacional.

O Sampaio Corrêa teve um início de ano tumultuado com quedas precoces na Copa do Nordeste, perdendo para o Ceará por 3 a 0, nas quartas de final, e na primeira fase da Copa do Brasil – caiu frente ao Rio Branco-ES por 2 a 1. No entanto, a volta por cima foi no Estadual, com o título em cima do arquirrival Moto Club.

O Goiás, por outro lado, continua em má fase. Na Copa do Brasil, foi eliminado na primeira fase ao perder para o Boavista-RJ por 3 a 1. No Campeonato Goiano, chegou apenas até as quartas de final, quando foi derrotado pelo Atlético Goianiense. Para não ter um ano melancólico, restou a Série B do Brasileiro. Contratou o técnico Pintado, ex-Ferroviária-SP e que ano passado subiu com o Juventude, e reforçou bastante seu elenco.

O Sampaio Corrêa terá novidade para o duelo, já que o técnico Felipe Surian chegou para liderar a equipe na Série B. Ele será responsável também por reformular o time, já que Erick Daltro e Dudu estão de saída. As novidades são Eloir e Roney. Ambos deverão ser titulares.

Felipe Surian contará também com novos reforços. Mauro Silva, ex-Portuguesa-RJ, Guilherme Campana, ex-Castanhal-PR, e Jean Silva, ex-Ypiranga-RS, foram regularizados e estarão à disposição.

Assim como o Sampaio Corrêa, o Goiás também está passando por um momento de reformulação. O time esmeraldino terá cinco estreias no duelo. São eles: o zagueiro Reynaldo, o lateral Hugo, o volante Caio Vinícius, além dos atacantes Alef Manga e Diego, isso sem contar Bruno Mezenga, artilheiro do Paulistão, que estará à disposição.

“Aqui ninguém vai ganhar posição pelo nome ou pelo que fez no passado. É um novo momento, o Goiás exige que todos entreguem o seu melhor. Talvez não seja justo da minha parte já colocar um jogador que chegou há quatro dias aqui, que ainda não conhece muito do sistema de jogo, embora tenha trabalhado comigo”, pontuou Pintado.

Veja também