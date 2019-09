Favorita, Pliskova vence australiana e avança à final de torneio chinês

Principal candidata ao título do Torneio de Zhengzhou, a checa Karolina Pliskova confirmou o favoritismo neste sábado e avançou à final da competição chinesa. A cabeça de chave número 1 derrotou a australiana Ajla Tomljanovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 1h08min.

Atual número dois do mundo, Pliskova deu poucas chances à rival. Ela terminou o primeiro set sem ter o seu serviço ameaçado e, no segundo set, salvou o único break point cedido à rival. Ao mesmo tempo, obteve quatro quebras ao longo do duelo, encaminhando o triunfo sobre a 46ª tenista do ranking.

Foi a terceira vitória de Pliskova sobre a australiana somente nesta temporada. Na final, neste domingo, a ex-número 1 do mundo terá pela frente a croata Petra Martic, que arrasou a francesa Kristina Mladenovic por 2 a 0, com parciais de 6/0 e 6/3.

Pliskova vai disputar sua quinta final na temporada, em busca do quarto troféu em 2019. Ela já foi campeã em Brisbane, Roma e Eastbourne. E foi vice em Miami. Se confirmar o favoritismo no domingo, ela ficará muito perto de alcançar a australiana Ashleigh Barty na liderança do ranking.

Martic, por sua vez, busca seu segundo troféu da carreira e também da temporada. Sua primeira conquista de nível WTA aconteceu neste ano, em Istambul. Em boa fase, alcançou a fase de quartas de final de um Grand Slam pela primeira vez, em Roland Garros, e estreou no Top 20 do ranking. Atualmente, figura na 23ª posição.