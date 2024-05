Fávaro: Simplificamos exigências sanitárias para transporte de animais e leite no RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 22:03 Para compartilhar:

O Ministério da Agricultura simplificou as exigências sanitárias para transporte de animais e de produtos perecíveis, como leite, no Rio Grande do Sul, informou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. “Também simplificamos medidas para ração chegar na cadeia de proteína animal. Isso já está em prática”, afirmou o ministro a jornalistas.

Na área de logística e escoamento da agropecuária, segundo o ministro, o governo federal pode liberar recursos para prefeituras reconstruírem estradas vicinais. “Temos atribuição de reconectar pessoas e propriedades a rodovias federais e estaduais”, afirmou.

Fávaro lembrou ainda que foi autorizado pelo Executivo a liberação e pagamento de emendas parlamentares individuais e de bancadas. “Estamos acolhendo as demandas. A imensa maioria destinou os recursos para compras de equipamentos motoniveladoras e retroescavadeiras. É possível que, em poucos dias, as prefeituras recebam os equipamentos”, acrescentou.