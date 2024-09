Fávaro se afasta do Ministério da Agricultura até dia 30; Perosa é o substituto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2024 - 12:52 Para compartilhar:

Brasília, 25 – O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se afastou do cargo temporariamente nesta quarta-feira, 25. Segundo despacho assinado pelo vice-presidente da República e presidente em exercício, Geraldo Alckmin, publicado no Diário Oficial da União (DOU), o ministro ficará afastado do cargo até 30 de setembro para tratar de assuntos particulares.

O Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que o afastamento do ministro ocorre em virtude das eleições municipais. Fávaro tende a se dedicar nos próximos dias às campanhas de aliados em Mato Grosso, Estado pelo qual é senador licenciado pelo PSD e preside a legenda estadual.

Nos últimos finais de semana, Fávaro já vinha participando de atividades de campanha de correligionários e de aliados, como em Rondonópolis.

O PSD tem 13 candidatos a prefeito em Mato Grosso, além de 26 a vice-prefeito e 506 a vereador. Rafaela Fávaro, filha do ministro, é candidata a vice-prefeita de Cuiabá, capital do Estado, na chapa do deputado estadual Lúdio Cabral (PT).

O então secretário de Comércio e Relações Internacionais da pasta, Roberto Perosa, assume o cargo de substituto do ministro da Agricultura durante o afastamento de Fávaro, também conforme despacho publicado no Diário Oficial da União.

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, está em férias de 23 de setembro a 6 de outubro, também em virtude das eleições municipais.

A secretária-executiva da pasta, Fernanda Machiaveli, atua como substituta. Teixeira participa das campanhas de candidatos do PT e aliados no Estado de São Paulo. O irmão de Teixeira Luiz Fernando Teixeira é candidato pelo PT à prefeitura de São Bernardo do Campo.

Como mostrou o Broadcast Político, outros ministros têm participado intensamente nas campanhas municipais como uma forma de reduzir a pressão para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre pessoalmente nas disputa.