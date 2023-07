Favaro: retomada da exportação de carne de frango de SC ao Japão será prioridade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2023 - 8:15 Compartilhe

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, garantiu ao governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), que a retomada das exportações de carne de frango do Estado ao Japão será a prioridade na missão ministerial ao país na próxima semana, informou o ministério, em nota. “O Japão está tendo um protocolo mais rígido, que está sendo revisado pelo mundo todo. Então passou a ser prioridade número um da nossa missão. Já estamos em tratativas para rediscussão desse protocolo, já que o Brasil continua com garantia de sanidade”, disse o ministro, conforme a nota. O ministro viajará na próxima sexta-feira (21) ao país asiático.

A manifestação ocorreu após reunião do ministro com o governador catarinense na tarde desta terça-feira, 18. No encontro, Fávaro ressaltou que o Brasil é um dos apenas quatro países do mundo sem detecção de influenza aviária de alta patogenicidade em produção comercial.

O Japão suspendeu as importações de produtos avícolas do Estado após a confirmação de um caso de gripe aviária em produção de subsistência, de criação doméstica, no município de Maracajá. O Estado é o segundo maior produtor e exportador de frango do País. “Viemos aqui reforçar a preocupação de Santa Catarina, pela importância e pelo que representa para a economia do Estado a produção da carne aviária”, destacou o governador.

De acordo com o ministério, as aves da propriedade com foco registrado de IAAP eram de múltiplas espécies, criadas soltas e não eram destinadas à produção de produtos para comercialização. Segundo a pasta, o local está interditado e todas as aves foram eutanasiadas e as carcaças foram destruídas e enterradas.

O embargo japonês contraria a resolução do Código Sanitário de Animais Terrestres da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), que prevê que a ocorrência da infecção pelo vírus em aves silvestres e domésticas de subsistência não compromete a condição do Brasil como país livre de IAAP. A decisão de suspensão da importação de aves vivas e carne de aves de Santa Catarina foi comunicada pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão (MAFF) ao governo brasileiro, até que a pasta encaminhe informações detalhadas sobre o caso. O ministério afirma que já enviou os esclarecimentos demandados. “O Mapa segue trabalhando para que o impacto das restrições seja o menor possível aos exportadores brasileiros”, observou a pasta na nota.

