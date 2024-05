Fávaro: Nova portaria interministerial para compra pública de arroz deve sair amanhã

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/05/2024 - 19:40 Para compartilhar:

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta segunda-feira, 27, que uma nova portaria interministerial com as normativas para compra pública de arroz importado e beneficiado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) deve sair amanhã, 28. “Na sequência, deve sair o edital de leilão de arroz, em um a dois dias”, disse Fávaro a jornalistas ao deixar o Palácio do Planalto após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e representantes da indústria de carnes.

O primeiro leilão para compra pública de arroz pela Conab estava previsto para 21 de maio, com a aquisição de 104 mil toneladas de cereal importado e beneficiado, que será distribuído pela estatal. O leilão está suspenso temporariamente pela Conab desde a última semana, após o governo verificar aumento de preços no cereal ofertado pelos fornecedores do Mercosul.

Uma nova portaria será necessária porque o governo reeditou a Medida Provisória que autorizava a compra pública de 1 milhão de toneladas de cereal externo e beneficiado pela Conab. Agora, o governo incluiu atacarejos como agentes para a distribuição do cereal conforme normativa publicada na última sexta-feira. O produto será destinado à venda direta para mercados de vizinhança, supermercados, hipermercados, atacarejos e estabelecimentos comerciais com “ampla rede de pontos de venda nas regiões metropolitanas”.