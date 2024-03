Fávaro: Lula vai receber 5 setores na Granja do Torto; encontros podem começar semana que vem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/03/2024 - 19:55 Para compartilhar:

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse nesta quinta-feira, 14, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se encontrar com cinco setores da agropecuária na Granja do Torto em compromissos a partir da semana que vem. De acordo com ele, a expectativa é de que haja um desses encontros por semana. Fávaro deu as declarações no Palácio do Planalto depois de reunião com Lula e os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento), além do diretor-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto.

“Está fechando a agenda, já são cinco setores que querem se reunir com ele (Lula). Querem trazer novidades, fazer algum pleito”, disse Fávaro. Ele mencionou fruticultura, cafeicultura, algodão e pecuária como prováveis participantes. “Pecuária já teve, mas quer fazer uma para comemorar”, afirmou Fávaro.

“O setor de carnes ficou muito feliz com os anúncios dessa semana. Todas as carnes, bovinos, suínos e aves. Falaram para o presidente que quer fazer um churrasco, ele convidar 500 pessoas, alguma coisa assim, para comemorar esse bom momento. Agora é a agenda dele. Ele acabou de falar que já começa a fazer a semana que vem, um por semana”, declarou o ministro da Agricultura.

