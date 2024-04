Fávaro: habilitação de plantas de soro bovino à China traz alto valor agregado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/04/2024 - 8:20 Para compartilhar:

Brasília, 9 – O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, comemorou a habilitação de sete estabelecimentos brasileiros para exportar soro fetal bovino congelado para a China, anunciada na manhã da segunda-feira, 8. “É um produto de altíssimo valor agregado. Das sete plantas, duas são de São Paulo, uma de Minas Gerais, uma de Mato Grosso do Sul e três de Goiás, o que mostra a pujança do desenvolvimento tecnológico do Estado”, disse Fávaro na abertura da Tecnoshow Comigo, que se iniciou na segunda-feira em Rio Verde (GO).

O ministro lembrou que, na gestão atual, 38 frigoríficos foram habilitados a exportar carnes para a China em um único dia, além da retirada de embargos a outras plantas. “Estamos também tirando burocracia dos produtores com certificação sanitária eletrônica para proteínas animais, o que o setor esperava há oito anos”, acrescentou.

Na abertura da feira, o Ministério da Agricultura entregou ao município de Rio Verde o título de reconhecimento de equivalência e adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA).

“É a unificação dos sistemas sanitários. Trazer o Sisbi-POA é trazer oportunidade aos pequenos produtores. Com esse selo todos os pequenos produtores podem vender queijos, salames para todo o Brasil”, destacou Fávaro.