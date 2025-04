Fávaro: governo lançará EcoInvest para pastagem degradada

Brasília, 9 – O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta quarta-feira que o governo vai lançar o chamado EcoInvest para a pastagem degradada. A data será equacionada junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo ele. O assunto foi tratado hoje em reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no fim de janeiro, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, afirmou que o órgão fará este ano, no âmbito do programa EcoInvest, um leilão temático focado na recuperação de terras degradadas. A proposta, segundo ele, terá uma projeção significativa, inclusive no cenário internacional, em meio à Conferência do Clima da ONU no Brasil (COP-30).

“A gente tem uma carga ambiental muito mais forte. E isso é importante, inclusive, para a COP que vai ter. Então provavelmente vai ser um ‘case’ muito relevante, até do ponto de vista internacional, de um apoio para a recuperação de terras degradadas”, avaliou.

O leilão está sendo formatado e discutido com os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Segundo Ceron, diversos organismos multilaterais demonstraram interesse em participar da iniciativa.