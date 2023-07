Favaro garante que neste ano a legislação dos pesticidas será sancionada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/07/2023 - 12:34 Compartilhe

São Paulo, 14 – O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, garantiu, durante reunião do Conselho Superior do Agronegócio (Cosag), da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), nesta sexta-feira, em São Paulo, que a nova lei dos agroquímicos será “aprovada e sancionada” neste ano. Favaro destacou a relevância dos setores público, privado e de parlamentares em políticas públicas que beneficiem o setor.

“O agro não é fruto de um ministro ou da competência de uma única pessoa. Entidades que representam o agro brasileiro são extremamente importantes; nada sairia do papel se não existissem parlamentares muito competentes”, afirmou. “Além disso, devemos lembrar de quem está no campo, devemos o PIB brasileiro a quem está nas propriedades”, acrescentou.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias