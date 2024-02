Fávaro diz que mobilização de auditores é legítima, mas aponta temor com efeitos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/02/2024 - 18:53 Para compartilhar:

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou nesta quinta-feira, 22, que, na próxima quinta-feira, 29, haverá uma nova rodada de negociação do governo com auditores agropecuários. Há um temor de que a greve desses profissionais possa ter impactos no comércio de carnes.

Para Fávaro, a mobilização da categoria é legítima, porém há uma preocupação em relação ao impacto das exportações e importações.

“A greve Preocupa. Ontem estive reunido com os sindicatos. Eu disse a eles e quero falar com muita tranquilidade: ‘O movimento é legítimo’. Agora, eles não podem perder esse sentimento de que é legítimo. Na medida em que eles possam começar a gerar atraso de exportação, demissão, paralisação, eles perdem a legitimidade”, afirmou após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O chefe da Agricultura disse que está ajudando na negociação juntamente com o Ministério da Gestão e Inovação.

“É um governo aberto ao diálogo. Nós precisamos lembrar que os profissionais ficaram seis anos sem nem um real de reajuste. No ano passado, o governo já chegou e deu 9% de reajuste. ‘Ah, mas tem um déficit maior do que isso?’ É óbvio que tem. E nós reconhecemos também”, disse pontuando que ainda há abertura para negociar.

