Fávaro diz que defensivos para combate ao greening são prioridade do Ministério

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2024 - 18:06 Para compartilhar:

Brasília, 17 – O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse a representantes do Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) que a liberação de defensivos agrícolas para o combate ao greening, doença que afeta a citricultura, é prioridade da pasta. “Acredito que, juntos – poder público, produtores e indústria -, conseguiremos desenvolver soluções e enfrentar esse desafio, mantendo a força dessa atividade. A liberação de novas moléculas avança a passos largos, sendo a prioridade número um do Ministério da Agricultura”, disse Fávaro a representantes do setor, durante visita a uma empresa em Araraquara (SP).

O greening, doença chamada de Huanglongbing (HLB), é causada pela bactéria Candidatus Liberibacter spp e é considerada uma das doenças mais graves dos pomares de citros. O índice de incidência do greening subiu expressivamente neste ano em todo o cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro. Este é o sétimo ano consecutivo de crescimento da doença, segundo levantamento do Fundecitrus.

No Brasil, de acordo com o Ministério da Agricultura, a doença está presente e sob controle em Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. “Apoiamos a pesquisa e todas as medidas necessárias serão tomadas. Vamos superar esse desafio e o Brasil continuará sendo um grande produtor mundial de citros e de oportunidades na citricultura”, afirmou Fávaro a representantes do setor.