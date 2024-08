Fávaro discute cooperação técnica com ministro da Agricultura da Malásia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2024 - 17:34 Para compartilhar:

São Paulo, 21 – O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, recebeu em Brasília o ministro da Agricultura e Segurança Alimentar da Malásia, Datuk Sabu. O ministro malaio propôs a formalização de um acordo de cooperação na produção de milho em grão entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Agrícola da Malásia (Mardi) para aumentar a competitividade na política de preços.

Fávaro, em nota, destacou o interesse do Brasil em ajudar: “Estamos abertos a formalizar um termo de cooperação entre o Brasil e a Malásia para que a Embrapa ajude o país no desenvolvimento de tecnologias e sistemas produtivos mais eficientes”, disse.

Segundo o Ministério, durante o encontro, na terça-feira, 20, também foi discutido o interesse da Malásia em cooperar em temas como a pesquisa em culturas industriais e na indústria do coco. Já o Brasil demonstrou interesse em ampliar a exportação de frutas para o país asiático.

“O ministro da Agricultura da Malásia também demonstrou interesse em aumentar a importação de proteínas halal brasileiras. Atualmente, o Brasil possui sete plantas frigoríficas autorizadas a exportar carne de frango para o mercado malaio”, disse a pasta.

Conforme a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI), as exportações brasileiras de produtos agropecuários para a Malásia somaram US$ 1,2 bilhão em 2023, com destaque para açúcar bruto (56% do total), milho (20%) e algodão (7%).

O Brasil importou da Malásia US$ 100 milhões no ano passado, sendo que óleos vegetais (61%), óleo de palma (20%) e pasta de cacau (7%) somaram 88% do total importado.