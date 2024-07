Favaro: Chegaremos a 100 novos mercados abertos para produtos do agro brasileiro em 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2024 - 19:45 Para compartilhar:

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o Brasil vai alcançar 100 novos mercados abertos para produtos do agronegócio neste ano. “Batemos um recorde absoluto de aberturas de mercado com 78 novos mercados para produtos da agropecuária brasileira em 2023. Neste ano, já abrimos 72 novos mercados e certamente chegaremos a 100 até o fim deste ano”, disse Fávaro em reunião da indústria de alimentos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira, 16.

No encontro, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) anunciou investimento de R$ 120 bilhões do setor no País até 2026. “Este anúncio reflete o momento espetacular onde senhor restabelece as boas relações diplomáticas do País”, afirmou Fávaro. “O investimento da indústria de alimentos é seguro”, avaliou.

Segundo o ministro, as aberturas de mercado e exportações de produtos industrializados para 190 países vão para além de produtos manufaturados e consideram a tecnologia e segurança sanitária inseridas nos alimentos. “Avançaremos ainda mais com a retirada da vacinação da febre aftosa. Temos convicção que não há nenhuma pendência no pedido de reconhecimento à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). Cumprimos todos os requisitos nos 27 Estados e até maio do ano que vem seremos declarados como país livre de febre aftosa sem vacinação”, acrescentou Fávaro.