Fávaro chega à Arábia Saudita e se reúne com empresa sócia da BRF e Minerva Foods

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2023 - 18:30 Compartilhe

O diretor-presidente da Companhia Saudita de Investimentos Agropecuários (Salic), uma das acionistas da BRF e da Minerva Foods, Mohammed bin Mansour Al-Mousa, se reuniu neste domingo, 30, com o ministro da Agricultura do Brasil, Carlos Fávaro, em Riad, na Arábia Saudita, para debater sobre áreas de cooperação no setor de segurança alimentar e alavancar conhecimentos bilaterais em agricultura e pecuária, informou a Salic em nota.

A empresa árabe observou que investe no Brasil desde 2016 e que faz parte da sua estratégia acessar fontes de proteína animal, “procurando atingir as metas de segurança alimentar neste setor, tanto a nível local como global”.

Segundo Fávaro informou em redes sociais, o Brasil apresentou “o maior projeto de produção sustentável de alimentos do mundo, com investimentos na recuperação e conversão de pastagens de baixa produtividade para áreas agricultáveis e integração lavoura-pasto-floresta. É investimento em segurança alimentar e controle das mudanças climáticas!”, disse em uma postagem.

Fávaro está em viagem oficial pela Ásia desde a última quarta-feira, 26. Ele esteve na Coreia do Sul e no Japão, de onde saiu no sábado rumo à Arábia Saudita. Entre os principais objetivos da viagem estão a promoção da produção sustentável do Brasil e a discussão do protocolo sanitário que trata da gripe aviária.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias