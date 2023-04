Fávaro avalia não comparecer à Agrishow após “desconvite” para abertura do evento, diz fonte

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/04/2023 - 12:48 Compartilhe

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, avalia não comparecer à Agrishow, uma das maiores feiras do setor agropecuário do país, depois de ter sido procurado pela organização para que não participasse da abertura para não cruzar eventualmente com o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo uma fonte com conhecimento do assunto.

Mais cedo, a Revista Globo Rural publicou que o ministro havia sido “desconvidado” por conta da possível presença de Bolsonaro no dia da abertura. A informação foi confirmada pela Reuters por uma fonte próxima ao ministro, que preferiu não ser identificada.

Segundo essa fonte, o vice-presidente da Associação Brasileira de Agronegócio e presidente da feira, Francisco Matturro, ligou para Fávaro para “sugerir” que ele não fosse à abertura da feira, no dia 1º de maio, por causa da presença de Bolsonaro.

O ministro já havia confirmado que estaria na abertura, já que esse é um momento que reúne as autoridades no local, segundo a fonte.

Fávaro agradeceu o aviso e, por enquanto, decidiu não comparecer ao evento em nenhum outro dia, disse a fonte.

O Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), é uma das maiores feiras do setor, especialmente na venda de máquinas e equipamentos agrícolas.

A intenção do ministro, era anunciar, no local, a liberação de 400 milhões de reais para equalização do Plano Safra 2022/2023, ainda em vigor, e alguns números do programa de financiamento deste ano, que será apresentado oficialmente em junho, segundo a fonte.

O constrangimento criado pela situação mostra a dificuldade que o atual governo ainda tem de conviver com alguns setores do agro, muito ligados a Bolsonaro.







Apesar de ter havido avanços na relação –na viagem a China, vários representantes do setor foram na comitiva presidencial–, ainda há divisões.

Procurado, o Ministério da Agricultura não comentou oficialmente o tema.

AGRISHOW MANTÉM CONVITE







À Reuters, Matturro garantiu que o convite a Fávaro se mantém e que não existe a previsão oficial da presença de Bolsonaro.

“Não existe convite ao ex-presidente, nós só convidamos autoridades constituídas. Existem rumores de um pessoal dele de que ele estaria na feira, mas não existe nada oficial”, garantiu o vice-presidente da Abag.

“Jamais faríamos isso com qualquer ministro, o ministro é nosso convidado de honra. É a primeira pessoa que convidamos. Nunca um ministro faltou à abertura do Agrishow desde 1994”, continuou.

Em seguida, a direção da Agrishow divulgou uma nota em que reafirma o convite feito a Fávaro.







“Para a direção da Agrishow, o ministro vem realizando um ótimo trabalho, com muita competência para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro e sua participação na feira é muito importante para todo o setor”, diz o texto.

Segundo a fonte ouvida pela Reuters, por enquanto ao menos não há previsão do ministro mudar de ideia e comparecer à feira. Uma das razões é justamente o espaço que a organização do Agrishow estaria dando para a presença de Bolsonaro, mesmo que não oficialmente, e o risco de confusão com apoiadores do ex-presidente.

