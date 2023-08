Fávaro: Aumento da alíquota para borracha natural importada fortalece indústria nacional

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2023 - 20:39 Compartilhe

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, avaliou que o aumento de 3,2% para 10,8% por 24 meses da alíquota aplicada sobre a borracha natural importada de fora do Mercosul fortalecerá a indústria nacional. A medida foi aprovada nesta terça-feira pela Câmara de Comércio Exterior (Camex).

“Agora tomamos providências em relação à importação de borracha natural, porque a indústria voltou a consumir mais produtos aqui no Brasil, mas deve comprar dos produtores brasileiros. Isso vai fortalecer os produtores, toda a cadeia produtiva e a indústria também”, disse Fávaro em nota.

A medida, segundo o ministério, ocorre em meio ao recuo dos preços internacionais da commodity e à entrada do produto importado dos países do Sudeste Asiático. Segundo Fávaro, a medida se soma à retomada da taxação de pneus importados pelo Brasil, adotada desde o início do ano.

