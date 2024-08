Fávaro assina memorando de entendimento para cooperação técnica agropecuária com o Chile

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/08/2024 - 17:31 Para compartilhar:

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, assinou no Chile memorando de entendimento (MdE) para cooperação técnica agropecuária. Foram assinados ainda outros dois acordos, conforme adiantou a Coluna do Broadcast Agro. Um é o memorando de entendimento sobre a certificação eletrônica de vinhos e bebidas alcoólicas, que busca aumentar a eficiência da troca de certificados oficiais e prover um mecanismo para facilitar as trocas contínuas da versão digital do documento. A ideia é melhorar o fluxo dos vinhos chilenos ao Brasil. O outro é um aditivo ao memorando sobre reconhecimento mútuo da Certificação Orgânica. O objetivo é o reconhecimento mútuo de semelhanças normativas de produção orgânica para facilitar o comércio entre os dois países.

Fávaro acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país. Lula firmou 17 acordos e tratativas sobre diversos temas, representando uma expansão na agenda bilateral. “O acordo tem o objeto principal de fomentar o desenvolvimento dos sistemas agropecuários por meio da implementação conjunta de programas, projetos e eventos nas diferentes áreas de interesse comum. Os chilenos já apresentaram, por exemplo, interesse no ZARC (Zoneamento Agrícola de Risco Climático) e no plano ABC+ (Agricultura de Baixo Carbono)”, disse a pasta em nota.

Para Lula, a integração sul-americana faz a diferença na vida das pessoas. “A relação Brasil-Chile tem que melhorar. Sobretudo na política, na relação de amizade, no pensamento que o povo chileno e brasileiro merece mais. Começou uma nova era na relação Chile-Brasil”, afirmou, ainda conforme a nota do Mapa. Fávaro destacou que a retomada das boas relações do Brasil com os principais parceiros comerciais do exterior dá novas perspectivas para o agro nacional. “A boa relação brasileira com o mundo significa mais oportunidades”, disse.