Fávaro anuncia inclusão do SouABR para desconto nos juros do crédito rural

Brasília, 3 – O Ministério da Agricultura vai incluir o programa SouABR (Algodão Brasileiro Responsável) no rol de programas de boas práticas rurais certificados pela pasta. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na abertura do Congresso Brasileiro do Algodão (CBA), realizado pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), em Fortaleza(CE). “Esse certificado que assinamos é um reconhecimento público, que será publicado no Diário Oficial da União, do SouABR. Com esse reconhecimento, todos os produtores que têm o certificado SouABR ganham um desconto de 0,5 ponto porcentual nas taxas de juros do Plano Safra. É um reconhecimento desse belo trabalho feito por vocês”, afirmou Fávaro a uma plateia de produtores e lideranças da cotonicultura.

O SouABR é um selo da Abrapa que atesta que as lavouras são produzidas em conformidade com boas práticas socioambientais, sustentáveis e trabalhistas avaliadas com base em 183 critérios. A associação estima que 82% da produção nacional seja chancelada pelo certificado.

O desconto nas taxas de juros atrelado a boas práticas ambientais, anunciado no Plano Safra 2024/25, será válido a partir de 2 de janeiro de 2025. Além do desconto do 0,5 ponto porcentual atrelado ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) validado, os produtores poderão ter abatimento adicional de outro 0,5 ponto porcentual nas taxas de juros das operações de custeio se participarem de programas de boas práticas certificados pelo Ministério da Agricultura. São eles: Programa Produção Integrada do Ministério da Agricultura (PI Brasil-Mapa), Programa de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura (BPA-Mapa) e a Certificação Produtos Orgânicos Brasil, que, juntos, congregam 68 mil produtores credenciados. Agora, com o reconhecimento do governo, produtores certificados com o SouABR também serão beneficiados com menor taxa de juros nos financiamentos rurais.

O ministro citou também a abertura de mercado do Egito para o algodão brasileiro, formalizada em janeiro de 2023, o que, segundo ele, é um símbolo da qualidade da pluma nacional. “Todo mundo sabe do reconhecimento do Egito como melhor algodão do mundo e passamos a vender para este mercado com o mesmo reconhecimento”, afirmou, destacando que o Brasil se tornou o maior exportador de algodão do mundo em maio deste ano.