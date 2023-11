Fávaro acompanha Lula em missão ao Oriente Médio e Alemanha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/11/2023 - 17:36 Para compartilhar:

Brasília, 27 – O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, viaja nesta segunda-feira, 27, com a comitiva do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em missão ao Oriente Médio e à Alemanha. A agenda da comitiva inclui encontros bilaterais com as autoridades correlatas e participação em eventos, além da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-28), em Dubai, informou o Ministério da Agricultura em nota.

No Oriente Médio, o ministério retomará a pauta de atração de capital estrangeiro para investimento em projetos sustentáveis da agropecuária brasileira, como a recuperação de pastagens degradadas.

Na Arábia Saudita, Fávaro vai participar do seminário empresarial promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em Riad. Depois, em Doha, no Catar, a comitiva participa de reunião bilateral e fórum empresarial.

Na quinta-feira, 30, Fávaro irá para a abertura da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-28), em Dubai, juntamente com a comitiva presidencial. Segundo o Ministério, a agenda de preservação ambiental e transição energética serão uma das prioridades para atração de investimentos.

A missão será encerrada na Alemanha, com reuniões com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, com o chanceler Olaf Scholz e com o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier. A conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia será o tema da agenda.

