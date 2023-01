Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 15/01/2023 - 17:29 Compartilhe





O volante do Corinthians Fausto Vera deixou o gramado do Nabi Abi Chedid machucado ainda no primeiro tempo entre Red Bull Bragantino e Corinthians, válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O jogador será reavaliado pelos médicos do clube nos próximos dias.

O lance aconteceu já nos acréscimos. Aos 48 minutos, em uma disputa de bola, o corintiano torceu o tornozelo direito e acabou substituído por Cantillo.

> Veja a tabela do Campeonato Paulista 2023





> Confira as movimentações do mercado da bola no vaivém do LANCE!



Inicialmente, o volante caminhava ao lado da doutora Ana Carolina Côrte para deixar o gramado. Depois, precisou de ajuda da médica corintiana e um outro membro do estafe para andar.

Fausto Vera deixa o gramado com dores (Foto: Fábio Lázaro/LANCE!)

E MAIS:

E MAIS:





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias