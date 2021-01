Fausto Silva deixará TV Globo no fim do ano, diz colunista

Na manhã desta segunda-feira (25), o colunista Flavio Ricco informou que Fausto Silva, o Faustão, está de saída da Rede Globo. Segundo o jornalista, o apresentador do ‘Domingão do Faustão’ não renovará seu contrato, que acaba no final deste ano. A informação também foi dada por Léo Dias.

Depois de 32 anos de casa, Faustão também não teria aceitado um outro programa nas noites de quinta-feira. De acordo com o colunista, a Globo ainda estuda o que será do programa dominical.

Com o fim do contrato, Faustão disse que irá falar com o mercado e estudar as opções. “Afinal, serão 32 anos de casa, com muitas conquistas, prêmios e o reconhecimento de um trabalho muito bem feito”, disse ao colunista.

Veja também