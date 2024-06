Faustão volta a fazer hemodiálise após enfrentar problemas com transplante de rim, diz colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/06/2024 - 16:17 Para compartilhar:

Fausto Silva, 74 anos, voltou a fazer hemodiálise após receber transplante de rim, realizado em 26 de fevereiro em função do agravamento de uma doença renal crônica.

Após a cirurgia, o apresentador precisou realizar sessões de hemodiálise para o órgão transplantado começar a funcionar. Ele recebeu alta hospitalar 53 dias após internação, quando a rejeição foi vencida.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal carioca O Globo, em publicação nesta quarta-feira, 5, Faustão voltou a ser submetido a sessões de hemodiálise. Ele estaria em casa, realizando o procedimento com uma máquina portátil. A nova informação pode indicar que o comunicador está novamente enfrentando problemas com o órgão transplantado.

Segundo o jornalista, o equipamento utilizado por Faustão é uma moderna máquina portátil, pesando cerca de 30 quilos, e que permite liberdade e mobilidade para pacientes com doença renal crônica, o que é o caso do artista.