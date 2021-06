Faustão tem alta médica após ser internado com infecção urinária

Na tarde desta terça-feira (15), Faustão recebeu alta médica do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após ser internado na semana passada com uma infecção urinária. Segundo informações do colunista Lauro Jardim, o apresentador até já marcou uma reunião para a gravação do seu programa “Domingo do Faustão”.

Com sua ausência da atração, ele foi substituído por Tiago Leifert no último domingo (13).

Vale lembrar que o veterano anunciou em janeiro deste ano sua saída da TV Globo após mais de 30 anos de empresa.

De acordo com Flavio Ricco, a emissora do plim plim já está se preparando para anunciar a renovação do contrato de Luciano Huck e a substituição dele, que ficará no lugar de Faustão.

Veja também