Faustão surge de cadeira de rodas e pé enfaixado em registro ao lado da família

Fausto Silva, 74 anos, chamou atenção ao surgir em uma cadeira de rodas em um registro ao lado da família. No clique, compartilhado pela esposa, a modelo Luciana Cardoso, 47, o apresentador aparece com um pé enfaixado.

A imagem foi publicada através do Instagram, nesta quinta-feira, 27, pelo empresário artístico Celso Giunti. Além dele, também estão ao lado de Faustão e sua família o cantor Gusttavo Lima e Dody Sirena, novo empresário do sertanejo.

+Faustão após alta: ‘Missão agora é transformar o Brasil em campeão de doadores’

+Após dois dias internado, Faustão recebe alta de hospital

Em dezembro último, Faustão foi diagnosticado com uma infecção e no mês passado chegou a ficar dois dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O apresentador foi submetido a um transplante de coração em agosto de 2023.

Em fevereiro de 2024, seis meses após o procedimento, o comunicador precisou de novo transplante, desta vez, para receber novo rim.