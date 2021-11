Faustão posa com a esposa, Luciana Cardoso, em Dubai

Afastado da televisão desde junho, após o fim do “Domingão do Faustão”, Fausto Silva reapareceu nas redes sociais. O apresentador posou em uma foto ao lado da esposa, Luciana Cardoso, durante uma viagem do casal por Dubai, nos Emirados Árabes. Na foto, Faustão chama atenção por surgir bem mais magro.

Em outubro, Fausto surgiu num registro raro, também publicado pela mulher, com os filhos João Guilherme, de 17 anos, e Rodrigo, de 13, e Lara Silva, de 23, e com o genro, o apresentador Julinho Casares.

