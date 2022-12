Faustão na Band passa por mudanças e dispensa todas as bailarinas para 2023

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/12/2022 - 2:28 Compartilhe

O programa ‘Faustão na Band’ passou por uma grande mudança interna nesta quinta-feira (22), quando as 17 bailarinas da atração foram dispensadas sem aviso prévio. A alteração faz parte da nova cara que o programa terá em 2023. Ou seja, Fausto Silva segue na TV Band para o próximo ano.





No Instagram, a bailarina Hadassa Baptista foi uma das que se manifestou em público após a demissão.

“Fui desligada essa manhã do balé, na verdade, o balé inteiro foi desligado. Estamos ainda tentando entender, mas sabemos que Deus está no controle de tudo. Foram dias que aprendi muito, muito mesmo! Nós do balé e toda equipe nos esforçamos muito todos os dias pra entregar o melhor programa pra vocês! Sou grata a Deus por ter me dado essa fase, e por ter me trazido pessoas fantásticas! Toda gargalhada dada naquele palco vai ficar pra sempre em mim. Foi lindo! Obrigada”, escreveu.

As primeiras informações, davam conta de que a reunião com as bailarinas apontariam algumas demissões. Não se esperava, portanto, que todas as dançarinas fossem dispensadas pela emissora.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias