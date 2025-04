Faustão ganha homenagem no ‘Domingão com Huck’: ‘Humor e sacadas geniais’

O “Domingão com Huck” deste final de semana entrou nas comemorações pelos 60 anos da TV Globo e prestou homenagens a vários programas que fizeram sucesso na emissora ao longo dessas seis décadas e Fausto Silva foi um dos apresentadores lembrados.

O apresentador Luciano Huck destacou a trajetória de Faustão no comando do “Domingão do Faustão”, atração que ficou no ar de 1989 até 2021.

“É uma honra estar neste palco que foi do querido e meu amigo Fausto Silva. Um cara que mudou para sempre o jeito de fazer televisão aos domingos, que fazia tudo com inteligência, humor e sacadas geniais. A plateia e o balé faziam parte do show. Estou aqui, com muito respeito, mostrar tudo o que esse programa representou e ainda representa”, declarou Huck durante a homenagem.

O apresentador deixou o “Caldeirão do Huck”, programa que comandava nas tardes de sábados desde 2000, para assumir o “Domingão” em setembro de 2021, após a saída de Faustão da Globo.

Após deixar a atração, Faustão migrou para a Band e lá apresentou o “Faustão na Band” de 2022 até 2023.