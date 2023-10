Faustão faz surpresa na Globo, agradece emissora e emociona o filho: ‘Reta final da recuperação’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2023 - 9:43 Compartilhe

João Guilherme Silva, filho de Faustão, participou do quadro A Batalha do Lip Sync, no “Domingão com Huck“, na Globo, e homenageou o pai. Na ocasião, o jovem foi surpreendido com uma declaração do apresentador, que segue se recuperando de um transplante de coração.

Faustão apareceu em vídeo e agradeceu Luciano Huck pela oportunidade ao filho. “Nós temos já uma longa história de amizade e você proporcionou um dia histórico para o João Guilherme. Afinal de contas, ele tem só 19 anos e eu apostei nele”, começou.

Na sequência, demonstrou orgulho do filho, que segue seus passos como apresentador. “Eu sabia que ele tinha carisma, simpatia, uma verve. Mas é claro que, depois que você joga na jaula dos leões, é que você vê se o cara tem personalidade, se o cara tem jeito para isso. E ele tem mesmo jeito”, declarou, emocionando João Guilherme.

Faustão disse acreditar que o filho tem um “belo caminho pela frente”, mas “só tem que ter calma e serenidade”. “As coisas vão acontecer ao tempo certo. Não adianta querer acelerar. O tempo do jovem é outra realidade”, refletiu.

O veterano pontuou que apesar da personalidade artística, o João Guilherme pode acertar e errar, “como todo mundo na vida”. Ele também relembrou sua carreira na Globo e agradeceu a emissora, descrevendo-a como de “porte absurdo”. “Fiquei aí 33 anos e fiz vários e vários amigos em todas as áreas possíveis e impossíveis”, destacou.

Por fim, desejou saúde para Huck e toda a família e declarou: “Logo, logo estaremos juntos. Estou na reta final da minha recuperação. Beijo pra vocês”.

