Faustão faz rara aparição no SBT e se declara para a esposa; assista

Fausto Silva, o Faustão, fez uma rara aparição, e de surpresa, no SBT, neste domingo, 11, para prestar uma homenagem a Luciana Cardoso, sua esposa, no Dia das Mães.

O apresentador, que completou 75 anos no início de maio, está afastado dos holofotes desde maio de 2023, quando passou por dois transplantes, de rim e coração.

Em um vídeo exibido ao vivo no “Domingo Legal”, durante o quadro “Passa ou Repassa”, comunicador veterano emocionou a produtora e os filhos, João Silva e Rodrigo, que estavam com ela no palco.

+ Faustão surge de cadeira de rodas e pé enfaixado em registro ao lado da família

‘Eu aproveito para fazer homenagem a uma mulher extraordinária. Por mais que eu tenha sonhado na minha vida, jamais pensei que fosse ter uma companheira, uma mulher, que fosse, na arte de educar, de ser mãe, mais do que perfeita em todos os sentidos. E essa mulher é uma referência disso, Luciana Cardoso”, iniciou.

“Por isso que, na verdade, ela acaba sendo mãe não só minha, dos dois, e de todo mundo que ampara, que ela tem essa coisa da forte personalidade e principalmente da fraternidade. Realmente a cada minuto eu agradeço a Deus por ter encontrado a Luciana na minha vida. E ela que conduz essa história, quase 25 anos, e com esses dois moleques que vocês estão aguentando, e a dona Lara, que é a enteada”, completou.

Assista: