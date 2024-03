Faustão faz embolização após atraso na recuperação; rim transplantado ainda não funciona

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/03/2024 - 21:09 Para compartilhar:

Fausto Silva, 73 anos, precisou ser submetido a uma embolização durante esta semana devido a um atraso em sua recuperação após o transplante de rim, que ocorreu no dia 26 de fevereiro. O novo órgão ainda não apresentou funcionamento.

O procedimento cirúrgico consiste em interromper o fornecimento de sangue a uma determinada região do corpo.

Segundo boletim médico enviado nesta quinta-feira, 14, pela assessoria do apresentador, a realização do procedimento foi bem sucedida e ocorreu “para resolver questões linfáticas que estavam atrasando sua recuperação”.

“O apresentador Fausto Silva segue internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Durante essa semana, passou pelo processo de embolização para resolver questões linfáticas que estavam atrasando sua recuperação. O implante renal foi bem sucedido, mas o paciente ainda aguarda pelo início do funcionamento do órgão. Ainda não há previsão de alta”, diz o comunicado.

O filho de Faustão, o também apresentador João Guilherme Silva, 20, comentou a intervenção a que o paciente foi submetido.

“Ele está bem clinicamente, no quarto ainda no hospital, mas está bem e feliz, esperançoso que vai dar tudo certo. Está no momento de entender quanto falta pro rim começar a funcionar. Ele fez o procedimento e deu tudo certo. Acaba que tem que ter paciência”, explicou ele, em conversa para o site da revista Quem.

Antes de receber um novo rim, o comunicador havia se submetido a um transplante de coração em 2023.

